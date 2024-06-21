Diplomaside Kadınlar Neden Vazgeçilmezdir Çalıştayı - Son Dakika
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Diplomaside Kadınlar Neden Vazgeçilmezdir Çalıştayı

Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM), 24 Haziran Dünya Diplomaside Kadınlar Günü'nde 'Diplomaside Kadınlar Neden Vazgeçilmezdir Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştay, Türkiye'de gerçekleştirilecek ilk etkinlik olacak ve kadın diplomatların dahil olmasıyla yaşanan dönüşüm, çeşitlilik ve kapsayıcılığın nasıl inşa edilebileceği, fırsat eşitliğini teşvik için hangi politikaların ele alınabileceği tartışılacak. Çalıştay sonrasında konunun paydaşlarının tespit ve önerileri rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

21.06.2024 15:39
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Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM), 24 Haziran Dünya Diplomaside Kadınlar Günü'nde "Diplomaside Kadınlar Neden Vazgeçilmezdir Çalıştayı" düzenleyecek.

Çalıştay, Birleşmiş Milletler tarafından 2022'de ilan edilen Dünya Diplomaside Kadınlar Günü kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilecek ilk etkinlik olacak. Devletler arası ilişkilerin tarihi boyunca erkeklerin kalesi olarak kabul edilen diplomasi alanına kadın diplomatların dahil olmasıyla yaşanan dönüşüm, daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılığın nasıl inşa edilebileceği, dış politikada liderlik pozisyonlarındaki kadınlar için fırsat eşitliğini teşvik için hangi girişim ve politikaların ele alınabileceği tartışılacak. Çalıştay, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin açılış konuşmaları sonrası Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin kadın büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan kadın büyükelçiler, uzmanlar, diplomasi alanına da odaklanan medya temsilcileri ile bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katkılarıyla gerçekleşecek.

Çalıştayın moderatörlüğünü üstlenen KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, "Dünya Diplomaside Kadınlar Günü, sürdürülebilir kalkınmanın, barış ve demokrasinin başarılmasına, kadınların erkeklerle eşit şartlarda karar alma süreçlerine her düzeyde katılımını sağlamaya odaklıdır. Bu hedefi başarmak, dünyanın kırılgan dengelere endekslendiği şu zamanlarda tüm insanlığın ortak inisiyatifi olmak zorundadır. Yüzyıllar boyunca diplomaside etkin bir rol oynamalarına rağmen kadınların katkıları çoklukla göz ardı edilmiştir. Oysa araştırmalar kadınlar tarafından gerçekleştirilen, kadınların aktif parçası oldukları barış anlaşmaları ile kalıcı barış arasında güçlü bir bağın varlığını göstermektedir. Diplomasi süreçlerinde daha fazla kadın aktörün karar alıcı, yönlendirici pozisyonla dahil edilmesine insanlık olarak ihtiyacımız var ve böylesi zeminlerin inşası için bu çalışmamız aracılığıyla anlamlı bir katkı ortaya koyacak ve bu alandaki inisiyatifimizi sürdüreceğız" dedi.

Çankaya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 24 Haziran Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacak çalıştay sonrasında konunun etkin paydaşlarının tespit ve önerileri rapor haline getirilerek, kamuoyuyla da paylaşılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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