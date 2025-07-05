Diş Hastanesi Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
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Diş Hastanesi Kapasitesini Artırıyor

Diş Hastanesi Kapasitesini Artırıyor
05.07.2025 12:53
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hastanesi, ek kat inşaatıyla kapasitesini genişletiyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi bölgenin artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilere ve akademik kadronun taleplerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla fiziki kapasitesini genişletiyor. 2014 yılından bu yana 8.145 m kapalı alana sahip binada hizmet verilen hastanede, artan sağlık ve eğitim taleplerine daha etkin şekilde cevap verebilmek amacıyla ek kat inşaatına başlandı.

Hastane, 8 klinik ve 129 ünit ile yıllık ortalama 145.000 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarken, aynı zamanda 8 Ana Bilim Dalı ve 7 klinikte lisans ve uzmanlık düzeyinde diş hekimliği eğitimine de ev sahipliği yapıyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin (Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre iller) ağız ve diş sağlığı alanındaki önemli üçüncü basamak sağlık kurumlarından biri olan Hastane hem hizmet hem de eğitim açısından bölge halkına büyük katkı sağlıyor.

Fiziksel kapasitenin çağın gereksinimlere uygun ve tam donanımlı güçlendirme hedefleri üzerine başlatılan yeni kat projesiyle birlikte; modern tıbbi cihazlarla donatılmış ek tedavi alanları oluşturulacak, tedavi ünitesi kapasitesinde %20 artış sağlanacak ve randevu süreleri azaltılarak hasta memnuniyeti daha da artırılacak.

Yaz aylarında artan hasta yoğunluğu ve çalışma koşullarının iyileştirilme amacıyla mevcut soğutma sistemlerinin güçlendirilmesi ve binadaki iklimlendirme altyapısının da modernize edilmesi hedefleniyor. Yeni teknolojiye sahip soğutma grubu cihazlarının devreye alınmasıyla hem tedavi alanlarında hem de çalışma ortamlarında daha sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesinin hem eğitim hem de sağlık alanında bölgenin ihtiyaçlarına büyük katkı sunduğunu belirterek şu sözleri söyledi:

"Üniversitemiz bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültemiz ve Hastanemiz, kuruluşundan bu yana hem nitelikli diş hekimleri yetiştirme hem de topluma kaliteli sağlık hizmeti sunma konusunda örnek bir yapıya sahiptir. Gerek artan hasta talebi gerekse öğrenci sayısındaki yükseliş, mevcut fiziki yapının kapasitesinin üzerinde bir hizmet üretmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle binamıza yapılacak kat ilavesiyle hizmet kalitemizi artırmayı, daha fazla hastaya ulaşmayı ve öğrencilerimizin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca binada gerçekleştirdiğimiz iklimlendirme sistemi yenilemesiyle hasta ve çalışan konforunu da artırıyoruz. Yapılan bu iyileştirmeler, Üniversitemizin sağlıkta kalite vizyonunun bir yansımasıdır. Tüm bu çalışmalar hasta ve çalışan güvenliği ön planda tutularak planlanmış olup, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sağlık alanındaki hizmet kapasitemizi artırma ve bölgeye daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunma kararlılığımız devam etmektedir. Bu vesileyle Fakültemizin ve Hastanemizin yenilenme süreceğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yenilenen birimimizin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine ve tüm Zonguldak halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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