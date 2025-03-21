DİSİDER Başkanı Akbaş: "Nevruz, doğanın uyanışını müjdeleyen kadim bir kültürel mirastır"

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Nevruz, doğanın uyanışını müjdeleyen kadim bir kültürel mirastır" dedi.

DİSİDER Başkanı Şeymus Akbaş, 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'nın coşkusunu ve heyecanını bir kez daha hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Tarihin derinliklerinden süzülerek günümüze ulaşan ve yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz'un, doğanın uyanışını müjdeleyen kadim bir kültürel miras olduğunu belirten Akbaş, binlerce yıldır baharın gelişiyle birlikte bayram havasında karşılanmış ve her toplumda farklı renklerle zenginleşerek günümüze kadar yaşatıldığını ifade etti.

Akbaş, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Orta Asya'da Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada yerel inanç ve geleneklerle kutlanan Nevruz'un, Anadolu'da Kürt ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de köklü ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, "Nevruz'un uluslararası önemi de giderek artmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 23 Şubat 2010 tarihli 64/253 sayılı kararıyla 21 Mart, Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda, DİSİDER olarak 21 Mart'ın "Nevruz Kardeşlik Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. Bunun gerçekleşmesi halinde, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı arasındaki aidiyet bağlarının daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu talebimizin başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi partiler tarafından destekleneceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, Nevruz'un coşkulu bir bayram havasında geçmesini; toprakta başlayan uyanışın kalplerimizde de sevgi, muhabbet, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmesini temenni eder; DİSİDER, Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve tüm vatandaşlarımızın Nevruz'unu en içten dileklerimizle kutlarız" dedi. - DİYARBAKIR