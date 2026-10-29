Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla Filistin'deki durumu telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla Filistin'deki durumu telefonla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı."
Kaynak: İHA
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