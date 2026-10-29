Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla Filistin'deki durumu telefonla görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla Filistin'deki durumu telefonla görüştü

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı."

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıCep TelefonuFilistinYerelSon Dakika

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