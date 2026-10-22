Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand ile Bakanlıkta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand ile Bakanlıkta görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Dışişleri Bakanlığında ağırlandı. İki bakan, Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ı Dışişleri Bakanlığında ağırladı. İki bakan, Bakanlıkta bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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