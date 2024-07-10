DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, TÜİK rakamlarını ve emeklilere verilen zam oranlarını protesto etti - Son Dakika
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DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, TÜİK rakamlarını ve emeklilere verilen zam oranlarını protesto etti

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DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, TÜİK rakamlarını ve emeklilere verilen zam oranlarını tencere kaynatma eylemiyle protesto etti. Şube Başkanı Arif Kutlu, yapılan zamların emeklilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracağını belirterek erken seçimi işaret etti.

10.07.2024 11:42
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- DİSK Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, "Bizler, DİSK Emekli-Sen olarak onların işaret ettiği yöne bakmıyor, erken seçimi işaret ediyoruz" dedi.

DİSK Emekli- Sen Samsun Şubesi TÜİK rakamlarını ve emeklilere verilen zam oranlarını, tencere içerisinde taş kaynatarak protesto etti. Katılımcılar temsili olarak hazırladıkları tabutu da meydanda beklettiler. Arif Kutlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60; Ocak - Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur. Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73; memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir.

"Gelin siz de bedel ödeyin"

Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz. Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın! Gelin siz de bedel ödeyin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, TÜİK rakamlarını ve emeklilere verilen zam oranlarını protesto etti - Son Dakika

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