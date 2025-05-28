DİSK Genel-İş İzmir'deki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendiriyor - Son Dakika
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DİSK Genel-İş İzmir'deki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendiriyor

28.05.2025 16:40  Güncelleme: 16:41
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DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ ve İZELMAN'da 23 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi süreci hakkında basın toplantısı düzenledi. Sendika, belediye tarafından açıklanan ücret rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

(İZMİR) – DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri İZENERJİ ve İZELMAN'da toplam 23 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecine ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleri İZENERJİ ve İZELMAN'da toplam 23 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri de konuya ilişkin sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşılan rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek "Greve saatler kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye ödenecek ücret üzerinden çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Bahsi geçen rakamların konuyla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı beş büyük şirketin bulunduğunu belirterek, İZENERJİ çalışanlarına teklif edilen yıllık zam oranı ve 31 Aralık 2025'e kadar önerilen brüt yevmiye ile net maaş bilgilerine ilişkin şunları söyledi:

"Yevmi·ye Brüt – Aylık Net Maaş

1.GRUP: 1.459,31 TL – 44.455,19 TL

2.GRUP: 1.474,00 TL – 45.428,99 TL

3. GRUP: 1.487,00 TL – 46.294,18 TL

4. GRUP: 1.500,00 TL – 46.546,02 TL"

Aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer şirketlerdeki mevcut ücretlerin daha yüksek olduğunu belirten Gül, bu şirketlerdeki çalışanların yevmiye ve maaş tablosunu ise şöyle açıkladı:

"Yevmi·ye Brüt – Aylık Net Maaş

1.GRUP: 1.730,98 TL – 59.270,00 TL

2. GRUP: 1.796,30 TL – 64.105,85 TL

3. GRUP: 1.877,24 TL – 74.952,24 TL

4. GRUP: 1.942,56 TL – 81.287,33 TL"

"İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerine 1 Ekim itibarIYLA 6 aylık TÜFE kadar zam uygulanacaktır" diyen Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Doğalında  1 Ocak ile 31 Aralık  2025 arası yapılan teklif kölece çalıştırma düzeninden başka bir şey değildir. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle bu kentte ve kentliye hizmet ürettiğimiz mahalledeki komşumuzla, sokaktaki arkadaşımızla acısını, sevincini paylaştığımız İzmir halkıyla bizi karşı karşıya getirmenin bir anlam ve manası yoktur. Ayrıca grev kapsamı dışında olmasına rağmen 3 gündür İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına çağrıda bulunuyoruz. Grev kapsamında olmasına rağmen Yaşlı Bakım Evi'nde çalışan arkadaşlarımızın oradaki insanların mağdur edilmemesi için üyelerimizin çalışmasını talep ediyoruz. Ayrıca tüm canların yaşam hakkına saygı duyduğumuzdan dolayı Pako Hayvan Barınağı, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılarında korunması için arkadaşlarımızın çalışmasını talep ettik. Ama İZBB bürokratları bu çağrımıza yanıt vermemişlerdir. İzmir kamuoyu bilmedir ki mağduriyeti azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DİSK Genel-İş İzmir'deki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendiriyor - Son Dakika

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