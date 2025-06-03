DİSK Genel İş Sendikası\'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Tepki

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Kordon'da çöp toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki göstererek, "Bir gün bir çöp görürsem burada, arayacağım başkanı. Başkanım gel, burada çöp var temizle diyeceğim bundan sonra" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev 6.'ncı günde sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda dün yapılan eylemde açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül'ün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili sözleri sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu. Başkan Cemil Tugay'ı 'grev kırıcılığı' ile suçlayan sendika şube başkanı Ercan Gül, "Şunu da söylemeden edemeyeceğim. İki dakika gördüğüm için söylüyorum; Allah var, iyi temizlik yapıyorlar. Gerçekten gördüm, iyi temizlik yapıyor. Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemşehri İletişim Merkezi'nde çalışan arkadaşlar var içimizde. Vatandaş orayı arıyor, onlar da bizim sendikanın telefonunu vermiş. Vatandaş bizi arıyor, 'Şurada çöp var, burada bir sorun var, müdahale edin' diye. Bir gün bir çöp görürsem burada, arayacağım başkanı. 'Başkanım gel, burada çöp var, temizle' diyeceğim bundan sonra" ifadelerini kullandı. - İZMİR