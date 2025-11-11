Disk'li Sendikacılar Erdoğan'a "Hakaret" Davasında Hakim Karşısında... Dava Şubat Ayına Ertelendi

(İZMİR) – Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İzmir'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan DİSK'e bağlı 10 sendika yöneticisi, ilk duruşmada suçlamaları reddederek beraat istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İzmir'de yapılan protesto eylemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik slogan attıkları iddiasıyla haklarında dava açılan DİSK'e bağlı sendika yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması bugün İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, Genel-İş İzmir'e bağlı farklı şubelerden 10 sendika yöneticisi hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmaları alındı. Emniyette verdikleri ifadelerini tekrar eden sanıklar anayasal gösteri ve yürüyüş haklarını kullanarak söz konusu eylemlere katıldıkları ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli slogan atmadıklarını, attırmadıklarını ve duymadıklarını belirterek beraatlerini istedi.

Sanıkları avukatı Ercan Demir ise CMK 140 işaret ederek önleyici kolluk tarafından alınan ses kayıtlarının hakim kararı ve savcılık talimatı olmadan delil olarak sunulamayacağını vurgulayarak davanın usulden reddini istedi.

Duruşmada mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın davaya katılma talebini kabul ederken, kayıtların yasal dayanağının kolluğa sorulmasına, Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Üyesi Mine Bilir hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına ve davanın Şubat ayına ertelemesine karar verdi.

Duruşmanın ardından İzmir Adliyesi önünde sendika avukatları Ozan Uyan ve Ercan Demir açıklamalarda bulundu. DİSK'in her zaman emek mücadelesiyle her zaman örnek bir kuruluş olduğunu belirten Uyan, "Bugün de bu emek mücadelesinin devamını getirmektedir. Bugün burada haksız ve hukuksuz bir şekilde bir yargılamanın eşiğindeyiz. Bugün şube başkanlarımız ve şube yöneticilerimiz Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla karşı karşıyadır. Bu hukuksuzluğun karşısında emek mücadelesine ve İzmir'in, demokrasinin başkentinin en büyük sivil toplum kuruluşu gibi çalışmaya ve emek mücadelesinde ve her zaman yakınan mağdurların ve aynı zamanda emekçilerin yanında olmaya devam eden bir kuruluş olarak mücadelesine devam ettiği bir gündeyiz. Bugün bu mücadele aynı zamanda yargı safhasına taşınmıştır. Bu noktada da mücadeleyi devam edeceğiz" dedi.

Avukat Ercan Demir ise 10 ismin yargılandığını belirterek "Hiçbir şekilde usule göre dava açılmaması gereken bir durumla karşı karşıya olmamıza rağmen ne yazık ki soruşturma aşamasında sendika yöneticilerimizden iki kadın arkadaşımız bir süre ne yazık ki tutuklu kalmışlarlardır. Sonuç olarak bu dava 5 Şubat'a etlendi. Bizim söylediğimiz dava dahi açılamayacak bir eylemden dolayı arkadaşlarımızın tutuklu kalmış olması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Usule uygun herhangi bir delil ve hakim kararı da bulunmadığı için arkadaşlarımızın beraat edeceğine inanıyoruz" dedi.

Davanın ertelenmesine ilişkin ise Demir, "Delillerle ilgili polisin yaptığı çözümleme usule uygun değil. Bu konuda bir hakim kararı yok. Mahkeme bu konuda bir hakim kararı olup olmadığını soracak. Resmi olarak bir hakim kararın olmadığını yazılı olarak alması gerekiyor bu konuda karar vermesi için. Eğer bir hakim kararı yoksa o zaman usulü uygun bir delil de olmadığı için ona göre karar verecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.