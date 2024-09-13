DİSK'ten Mersin'de 'Geçinemiyoruz' Mitingi

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(MERSİN) - DİSK Mersin'de "Geçinemiyoruz" mitingi düzenledi. Mitinginde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, " Türkiye'de enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin ücreti değil. Enflasyonun nedeni dolarizasyon. Şirketlerin, bankaların aşırı karları, arz problemleri. Ülkeyi üretimden koparmak enflasyonun nedeni. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz dediler. Asgari ücrete ara zam yapmadılar. Ne oldu? Milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar. Ama enflasyon hedeflerini 8 puan yükseltmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu,(DİSK) Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda "Yeter Artık! Geçinemiyoruz" sloganıyla bölge mitingi düzenledi. Mitinge DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın yanı sıra Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman'dan işçiler katıldı.

Çerkezoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Herkesi asgari yaşama mahkum ediyorlar"

"Herkesi asgari ücrete, herkesi asgari emekli maaşına, herkesi asgari bir yaşama mahkum etmeye çalışanlardan hesap sormak için bir aradayız. Adını doğru koyalım: Bugün yaşadığımız bu ağır tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı bir tesadüf değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının, o sık sık değişen maliye bakanlarının beceriksizliği ve iş bilmezliği değildir. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Oysa tam tersi mümkündür. Yeter ki tercihler değişsin. Yeter ki gelirde, vergide, ülkede adalet sağlansın.Bu düzenin bütün çarkları yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmak için dönüyor.

"Enflasayonun nedeni ücretler değil"

Orta Vadeli Program(OVP) dediğimiz hükümetin önümüzdeki 3 yılda yapacaklarının özeti. Orta vadeli programda hayat pahalılığı var. Orta vadeli programda daha düşük büyüme var. Yani daha fazla işsizlik var. Orta vadeli programda enflasyonu düşürmek için asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretleri baskılamak var. Tutturmuşlar bir yalan. Enflasyonun nedeni ücretlermiş. Koca bir yalan arkadaşlar koca bir yalan. Türkiye'de enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin ücreti değil. Enflasyonun nedeni dolarizasyon. Şirketlerin, bankaların aşırı karları, arz problemleri. Ülkeyi üretimden koparmak enflasyonun nedeni. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz dediler. Asgari ücrete ara zam yapmadılar. Ne oldu? Milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar. Ama enflasyon hedeflerini 8 puan yükseltmek zorunda kaldılar.

"OVP'de kıdem tazminatı tuzağı var"

Diyorlar ki 2024 yılı sonuna kadar emekli olun. 2025'te emekli olursanız yüzde 35 daha az emekli maaşı alırsınız diyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Orta vadeli programda bir tuzak var. Tamamlayıcı emeklilik sistemini getireceklermiş. Biz bu tuzakları daha önce de gördük. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bugün buradan Mersin'den sesleniyoruz. Asla aklınızdan geçirmeyin. Asla teslim olmayacağız. Kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Ölmek var dönmek yok, tazminatı vermek yok."