Diyabet Hastalığı Genç Yaşlarda Artıyor

Diyabet hastası sayısı hızla artıyor

DENİZLİ - Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve önceden 30'lu yaşlarda görülen son dönemlerde ise daha genç yaşlara kadar inen diyabet hastalığına karşı vatandaşları uyarılarda bulunan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Özdeş, " beslenme alışkanlıkları, hareketsiz kalma kötü alışkanlıkların artması, stres faktörü ve düzensiz uyku gibi durumlar bu hastalığın oluşumuna hızlı etkiliyor" dedi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Özdeş diyabet hastalısı vatandaşların sayısının giderek arttığını ve daha genç yaşlara görülmeye başladığını dikkat çekti. Kan şekerinin yüksek seyretmesiyle görme kaybı, böbrek yetersizliği, uzuv kaybı gibi durumları ortaya çıkabileceği riskli bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. İbrahim Özdeş, "Diyabet, pankreas bezinin yetersiz çalışmasıyla ve ya pankreas bezinin ürettiği insülin yeterli etki edememesi sonucu ortaya çıkan hastalık. Hastanın açlık kan şekeri 126 mg/dL seviyesinin üzerinde olduğunda diyabet tanısı koyuyoruz. Şeker hastası olanlarda sık ağız kuruluğu, sık tuvalete girme, halsizlik yorgunluk, kilo kaybı, kaşıntı, mantar enfeksiyonları ve sık sık enfeksiyon hastalığı olma gibi belirtileri vardır. Bu tür şikayeti olan hastaların herhangi bir zamanda damar yolundan aldığımız kanda şeker seviyesinin 200 mg/dL üzerinde çıkması durumunda da diyabet hastası tanısı koyuyoruz" dedi.

Diyabet hastalığının türleri

Diyabet hastalığında sık görülen 3 türü var belirten Uzm. Dr. İbrahim Özdeş, "Bunlardan bir tanesi tip bir diyabet hastalığı pankreas bezinin hiç çalışmadığı durumlarda hatta tamamının yüzde 80'e varan durumlarda kaybolduğunu gördüğümüz, daha çok çocukluk zamanında başlayan ve zayıf hasarla başlayan akut görüntülü başlayan bir hastalıktır. Diğeri bizim daha çok gördüğümüz, daha çok 30 yaş üzeri kişilerde görünen ama son zamanlarda daha genç yaşlarda da görülmeye başlayan, hastalarda yüzde 95 oranında gördüğümüz tip iki diyabet türüdür. 3'üncüsü ise gestasyonel diyabet, gebelerde bazı hormonların değişmesiyle özellikle 24 ile 28'inci hafta arasında kan şekeri seviyesini yükselmesiyle devam eden başka bir türdür. Gestasyonel diyabette ilerleyen zamanda hasta tekrar normal sağlığına geri dönebilir" ifadelerini kullandı.

Stres, diyabet hastalığının artmasında önemli etken

Son yıllarda diyabet çok hızlı artan bir hastalık olduğunu dikkate çeken Dr. Özdeş, "1998 yılında Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışmasında yüzde 7,1 oranında görünen diyabet hastalığında arandan 12 yıl sonra 2010 yılında yapılan TURDEP çalışmasında yüzde 13,7 seviyelerine kadar yükselmiştir. Özellikle beslenme alışkanlıkları, hareketsiz kalma kötü alışkanlıkların artması, stres faktörü ve düzensiz uyku gibi durumlar bu hastalığın oluşumuna hızlandırıyor" şeklide konuştu.

Diyabet hastalığında beslenme ve spor

Beslenme konusu diyabet hastalığı için en önemli nokta olduğunu ifade eden Dr. Özdeş, "Daha çok lifli yiyecekler yemeğe dikkat edilmeli. Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratları tercih etmeliyiz. Rafine ürünlerden uzak durmamız gerekiyor yani pastane ürünlerinden. Yani un ve şeker içeren ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Un ve şeker çok hızlı bir şekilde kan şekerini yükselttikleri için pankreasın daha çabuk tükenmesine denen oluyorlar. Bunun için bu tür besinleri hayatımızdan çıkartmamız lazım. Diyabet hastalığında en iyi besleneme tarzı Akdeniz beslenme tarzıdır. Hastanın yumurta ve yoğurt gibi ürünleri de tüketmesi gerekiyor. Haftada 4 öğün kırmızı et yada tavuk, 2 öğün balık 4 öğün bakliyat türü geriye kalan öğünlerde de sebze yemeği tercih etmesi gerekiyor. Haftalık 150 dakikalık spor yapmaları gerekiyor. Günlük 50 dakika civarı olmak üzere haftada 3 dört defadan oluşan yürüyüşler yapması gerekiyor" dedi.