Diyadin\'de Eski Hastane Okula Dönüştürüldü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde atıl durumdaki eski devlet hastanesi binası, 450 bin liralık ödenekle okula dönüştürülerek eğitime kazandırıldı. Dönüştürülen eğitim kurumuna şehit özel harekat polisi Tufan Kansuva'nın adı verildi.

Proje kapsamında yapılan tadilat ve düzenlemelerle bina modern bir eğitim yuvasına dönüştürülürken, 225 öğrenci her gün 6 kilometre uzaklıktaki okula gitmekten kurtuldu. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorluklarının sona ermesi, veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Ömrümün en zor konuşmasını yapıyorum"

Şehidinin Adını Yaşattı, 4 Yıl Sonra Gözyaşlarıyla Andı 2021-2022 yıllarında Diyadin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Alper Balcı, duygu dolu anlar yaşadı. Balcı, "Ömrümün en zor konuşmasını yapıyorum. Çünkü şehidimiz benim can dostumdu" sözleriyle başladığı konuşmasında, Kansuva ile yıllarca omuz omuza görev yaptıklarını söyledi.

Özellikle Nusaybin'de yürütülen Çukur-Barikat operasyonlarında birlikte görev aldıklarını belirten Balcı, Kansuva'nın mesleğine tutkuyla bağlı bir özel harekat polisi olduğunu vurguladı. Bir operasyonda yaşanan patlamanın ardından iki arkadaşını güvenli bölgeye tahliye edip yeniden görevinin başına döndüğünü anlatan Balcı, "O görev aşkıyla yaşayan bir insandı" dedi.

15 Temmuz ve görev aşkı vurgusu

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında da Kansuva'nın aktif görevde olduğunu ifade eden Balcı, FETÖ mensuplarına karşı mücadelede en ön safta yer aldığını belirtti. Görev süresi dolmasına rağmen Mardin'den ayrılmak istemediğini dile getiren Balcı, "Vatanını böyle sevdi ve bu uğurda şehit oldu" ifadelerini kullandı. Kansuva'nın mütevazı kişiliğine de değinen Balcı, "Biz unutulan askerleriz, icraat adamıyız" sözlerini hatırlatarak, onun fedakar ve alçakgönüllü bir insan olduğunu söyledi.

450 bin liralık dönüşüm

Balcı, "Sayın Valinin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen 450 bin liralık ödenekle eski hastane binasının kapsamlı bir tadilattan geçirildiğini belirtti. Yapılan çalışmalarla sınıflar, idari bölümler ve eğitim alanları oluşturulduğunu ifade eden Balcı, "Tam 225 öğrencimiz artık uzak okula gitmek zorunda değil. Bu okul bir başarı örneğidir" dedi.

Konuşmasının sonunda 28 Şubat Süreci'ne de değinen Balcı, özel harekat birimlerinin geçmişte zayıflatılmak istendiğini ancak bugün devletin yanında en ön safta yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na da teşekkür eden Balcı, "Polis özel harekat Türkiye'nin çimentosudur" ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anların yaşandığı tören, yapılan duaların ardından sona erdi. Yeni okulun hem şehidin adını yaşatması hem de ilçedeki eğitim altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor. - AĞRI