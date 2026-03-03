Diyadin'de Eski Hastane Okula Dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyadin'de Eski Hastane Okula Dönüştürüldü

Diyadin\'de Eski Hastane Okula Dönüştürüldü
03.03.2026 15:52  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde atıl durumdaki eski devlet hastanesi binası, 450 bin liralık ödenekle okula dönüştürülerek eğitime kazandırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde atıl durumdaki eski devlet hastanesi binası, 450 bin liralık ödenekle okula dönüştürülerek eğitime kazandırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde atıl durumdaki eski devlet hastanesi binası, 450 bin liralık ödenekle okula dönüştürülerek eğitime kazandırıldı. Dönüştürülen eğitim kurumuna şehit özel harekat polisi Tufan Kansuva'nın adı verildi.

Proje kapsamında yapılan tadilat ve düzenlemelerle bina modern bir eğitim yuvasına dönüştürülürken, 225 öğrenci her gün 6 kilometre uzaklıktaki okula gitmekten kurtuldu. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorluklarının sona ermesi, veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Ömrümün en zor konuşmasını yapıyorum"

Şehidinin Adını Yaşattı, 4 Yıl Sonra Gözyaşlarıyla Andı 2021-2022 yıllarında Diyadin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Alper Balcı, duygu dolu anlar yaşadı. Balcı, "Ömrümün en zor konuşmasını yapıyorum. Çünkü şehidimiz benim can dostumdu" sözleriyle başladığı konuşmasında, Kansuva ile yıllarca omuz omuza görev yaptıklarını söyledi.

Özellikle Nusaybin'de yürütülen Çukur-Barikat operasyonlarında birlikte görev aldıklarını belirten Balcı, Kansuva'nın mesleğine tutkuyla bağlı bir özel harekat polisi olduğunu vurguladı. Bir operasyonda yaşanan patlamanın ardından iki arkadaşını güvenli bölgeye tahliye edip yeniden görevinin başına döndüğünü anlatan Balcı, "O görev aşkıyla yaşayan bir insandı" dedi.

15 Temmuz ve görev aşkı vurgusu

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında da Kansuva'nın aktif görevde olduğunu ifade eden Balcı, FETÖ mensuplarına karşı mücadelede en ön safta yer aldığını belirtti. Görev süresi dolmasına rağmen Mardin'den ayrılmak istemediğini dile getiren Balcı, "Vatanını böyle sevdi ve bu uğurda şehit oldu" ifadelerini kullandı. Kansuva'nın mütevazı kişiliğine de değinen Balcı, "Biz unutulan askerleriz, icraat adamıyız" sözlerini hatırlatarak, onun fedakar ve alçakgönüllü bir insan olduğunu söyledi.

450 bin liralık dönüşüm

Balcı, "Sayın Valinin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen 450 bin liralık ödenekle eski hastane binasının kapsamlı bir tadilattan geçirildiğini belirtti. Yapılan çalışmalarla sınıflar, idari bölümler ve eğitim alanları oluşturulduğunu ifade eden Balcı, "Tam 225 öğrencimiz artık uzak okula gitmek zorunda değil. Bu okul bir başarı örneğidir" dedi.

Konuşmasının sonunda 28 Şubat Süreci'ne de değinen Balcı, özel harekat birimlerinin geçmişte zayıflatılmak istendiğini ancak bugün devletin yanında en ön safta yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na da teşekkür eden Balcı, "Polis özel harekat Türkiye'nin çimentosudur" ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anların yaşandığı tören, yapılan duaların ardından sona erdi. Yeni okulun hem şehidin adını yaşatması hem de ilçedeki eğitim altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Diyadin, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyadin'de Eski Hastane Okula Dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:08:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyadin'de Eski Hastane Okula Dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.