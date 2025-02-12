Diyadin Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret

Yerel

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, Doğubayazıt ilçesinde bulunan gençlik merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu etkinliğe, Diyadin Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ve gençlik liderleri de katılarak programa renk kattı. Ziyaret sırasında, Doğubayazıt Gençlik Merkezi'nin sunduğu imkanlar tanıtılarak merkezdeki faaliyetlere dair bilgi paylaşıldı. Etkinlik boyunca çeşitli eğlenceli oyunlar oynandı, katılımcılar müzik aletlerini deneyimleme fırsatı buldu ve neşeli anlar yaşandı. Bu buluşma, hem iki ilçenin gençlerini kaynaştırdı hem de kültürel paylaşım için değerli bir ortam sundu. - AĞRI