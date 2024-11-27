Diyaliz Hastasına Karla Mücadele Desteği - Son Dakika
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Diyaliz Hastasına Karla Mücadele Desteği

Diyaliz Hastasına Karla Mücadele Desteği

Nevşehir'de kar yüzünden evde mahsur kalan diyaliz hastasına İl Özel İdaresi ekipleri yardım etti.

27.11.2024 13:23
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Nevşehir'de kar ve tipi yüzünden evinde mahsur kalan diyaliz hastasının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Derinkuyu ilçesi Doğala köyünde yaşayan Yaşar Günaydın (54), İl Özel İdaresini arayarak diyaliz hastası olduğunu ve yol kardan kapanınca diyaliz aracının gelemediğini söyleyerek yardım istedi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam'ın talimatıyla Günaydın ile iletişime geçildi. Ekipler, diyaliz aracının geleceği saatten önce greyderle köy yolunu açtı. Günaydın, araca binerek diyaliz merkezine gitti.

Pazar günü yoğun bir kar yağışı ve tipi olduğunu, bu nedenle yolların kapandığını ve diyalize gidemediğini anlatan Günaydın, "23 yıldır tedavi görüyorum. Pazar günü kar yağınca evde mahsur kaldık. Pazartesi günü diyalize gitmem gerekiyordu, gidemedim. Salı günü akşam İl Özel İdaresini arayıp yardım talebinde bulundum. Onlar benimle iletişime geçerek, diyaliz aracının geleceği saatten önce greyderi gönderdiler, yolumuzu açtılar. Evde mahsur kalmaktan kurtulduk" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyaliz Hastasına Karla Mücadele Desteği - Son Dakika

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