Diyanet Başkanı Arafat'ta Mazlum Coğrafyalara Dua Etti

26.05.2026 14:55
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Arafat'ta Türk hacı adaylarıyla birlikte yaptığı vakfe duasında, "Allah'ım! Rahmetinin sonsuzluğu adına, mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan Sen'sin. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuştur ya Rabbi! Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye'den gelen 85 bin hacı adayı ile birlikte Arafat'a çıktı. Arpaguş, Arafat'ta Türk hacı adaylarıyla birlikte vakfe duası yaptı. Başkan Arpaguş vakfe duasına Arapça ile başlarken, "Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi; Ey alemlerin Rabbi! İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi. Biz aciz kullarınız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan Sen'sin. Sen'in marifet ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi" ifadeleriyle devam etti.

"Ya Rabbi! Ülkemizi adalet ve huzurun yurdu eyle"

Türkiye için de dua eden Arpaguş, "Ya Rabbi! Ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar; milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar; devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle... Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, Sen'in hidayet nurunu yeniden bir dirilişle, tekrar ikram eyle ya Rabbi! Allah'ım! Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette Sevgili Peygamberimiz'e (s.a.v.) komşu olmayı bizlere nasip eyle" dedi.

"Ya Rabbi! Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, yıllardır dinmeyen acıları dindir"

Savaşın yaşandığı ülkelere de duasında yer veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Allah'ım! Rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan Sen'sin. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuştur ya Rabbi! Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir; Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefha-i ilahi gönder; mazlumların duasına icabet eyle. Allah'ım, insanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle!.. Savaşın yerini kardeşliğe, korkunun yerini güvene, gözyaşının yerini tebessüme tebdil eyle" dedi.

"Merhamet damarları kurumuş zalimlere fırsat verme ya Rabbi!"

Arpaguş, "Merhamet damarları kurumuş, insanlık duyguları dumuruna uğramış zalimlere fırsat verme ya Rabbi! Onların elini bağla, dilini sustur, oyunlarını boz! Hesaplarını Sen'in yüce adaletine havale ediyoruz ey hesap gününün yegane hakimi, maliki, hüküm sahiplerinin en hayırlısı. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet ve kurtuluş ihsan eyle! Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur. Kalplerimizi tevhid ile birleştir; yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat; hayatımızı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnet-i seniyyesiyle, ahlak-ı hamidesiyle bereketlendir. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesadı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle" şeklinde dua etti.

"Aziz vatanımızı; dahili ve harici tuzaklardan sen muhafaza eyle Allah'ım"

Diyanet İşleri Başkanı duasında, "Aziz vatanımızı; dahili ve harici tuzaklardan, şer odaklarının hile ve desiselerinden, fitne ve fesad ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle! Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle. ya Rabbi! Ülkemize, dirlik düzenlik ihsan eyle! Milletimize, birlik-beraberlik ve kardeşlik ihsan eyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler nasip eyle! Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallutundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle! Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle! Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle! Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın; ezan-ı Muhammed'i dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle! Devletimizi devlet-i ebed müddet eyle! Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi" ifadelerine yer verdi.

Hacılar, akşam saatlerinde ise Müzdelife'ye hareket edecek

Arafat'ta vakfeye duran hacı adayları, güneş batıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyacak ve dua edecek. Akşam saatlerinde ise Müzdelife'ye hareket edecek olan hacılar, burada da akşam ve yatsı namazını yatsı vaktinde ede edecekler. Daha sonra da vakfe ibadetini yerine getirerek, şeytan taşlamak için Mina bölgesine gidecekler. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

