Diyanet Başkanı Arpaguş Bursa\'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Valilik binasındaki ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BURSA