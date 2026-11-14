Diyanet heyeti Hatay Dörtyol'da Kur'an kursunu ziyaret etti, müftülerle toplandı - Son Dakika
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Diyanet heyeti Hatay Dörtyol'da Kur'an kursunu ziyaret etti, müftülerle toplandı

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Diyanet heyeti Hatay Dörtyol\'da Kur\'an kursunu ziyaret etti, müftülerle toplandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Saha Buluşmaları 2026 programı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlendi. Programda din hizmetleri değerlendirildi, Nazife Yurtlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu ziyaret edildi ve ilçe müftüleriyle ihtiyaçlara yönelik toplantı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Saha Buluşmaları 2026" programı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirildi. Programda merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri din hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Gülhiman Hekimoğlu, Diyanet İşleri Uzmanı Davut Aldemir, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.

Buluşmada din hizmetlerinin sahadaki yansımaları, kurumsal koordinasyon ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Din görevlilerinin talep ve beklentileri dinlenirken, çeşitli hizmet alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında heyet, Nazife Yurtlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Kursun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından Belen, Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçe müftülerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçelerde yürütülen din hizmetleri, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Kaynak: İHA
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