Ali Erbaş'tan Gazze ve Filistin Vurgusu - Son Dakika
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Ali Erbaş'tan Gazze ve Filistin Vurgusu

Ali Erbaş\'tan Gazze ve Filistin Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 'Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı' dedi.

11.09.2024 13:51
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, "Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Erbaş, Hz. Peygamber'in doğumundan önce dünyanın her yerinde zulümler yaşandığına dikkati çekerek, "İnsanlık onun alemlere rahmet olarak gönderilişinden doğacak merhameti bekliyordu. Garipler onu bekliyordu, mazlumlar onu bekliyordu. Toprağa diri diri gömülmemek için kız çocukları onu bekliyordu. Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı" diye konuştu.

Bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlendiğini kaydeden Erbaş, "Bu tema vesilesiyle Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, mümtaz şahsiyetini yeniden tefekkür edeceğiz. Onun, cahiliyenin girdabında kaybolan insanlardan tarihin en güzide neslini nasıl yetiştirdiğine daha yakından bakacağız" dedi.

"İnsanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir"

18'inci yüzyıldan bu yana Batı merkezli değişimi savunanların insanlığı büyük bir kaosa ve bunalıma mahkum ettiğini vurgulayan Erbaş, "Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. Bu süreçte Yaradan'ı ve O'nun yeryüzüne teklifini hayatın dışında tutmanın bedeli ise değerler sisteminin çöküşü olmuştur. İşte bugün insanlığı kapıldığı bu türbülanstan çıkarmanın yegane yolu, kaybedilen değerleri, vahyin rehberliğinde yeniden ihya ve inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Başkanlık olarak Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası boyunca yurt içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Erbaş'tan Gazze ve Filistin Vurgusu - Son Dakika

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