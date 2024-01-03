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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Programı'nda gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Programı'nda gençlerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa'dan gelen gençlerle bir araya gelerek değerler eğitiminin önemini vurguladı. Erbaş, erken yaşta değerler eğitimine ağırlık vermenin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Programı\'nda gençlerle bir araya geldi
03.01.2024 - 16:00,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dinimizin şefkat ve merhamet iklimiyle, medeniyetimizin ilim ve irfan dünyasıyla, kültürümüzün sanat ve estetik boyutuyla erken yaşta tanışan çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe daha güvenle yürüyecektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Değerler Eğitimi Programı" çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlerle bir araya geldi. Erbaş, günümüzde insanların ahlaki değerlerle ilgili yaşadığı sorunları hatırlatarak, dünyada küresel ölçekte bilimsel ve teknolojik açıdan büyük gelişmelerin yaşandığına ancak aynı başarının insani ve ahlaki değerler açısından ortaya konulamadığına işaret etti.

"Dinimizi, Kur'an'ı, ahireti dikkate alarak yaşayacağız"

Müslümanların dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Dünyada hem kendimize hem ailemize hem çevremize hem insanlığa iyilik yaparak yaşayacağız ve yaşarken de dinimizi, Kur'an'ı, ahireti dikkate alarak yaşayacağız. Onun için bizler Allah inancı, ahiret inancı, hesap verme duygusuyla yaşadığımız için kim olursa olsun insanlara kötülük yapmanın büyük bir günah olduğunu düşünüyoruz. O yüzden dünya İslam'a muhtaç, dünya Peygamber Efendimizin (s.a.s.) zamanında İslam'a ne kadar muhtaçsa bugün ondan bin kere daha fazla muhtaç" değerlendirmesinde bulundu.

"Erken yaşta değerler eğitimine ağırlık vermek, yarınlarımızın teminatı olacaktır"

Erbaş, davranışların yerindeliğini, etkisini, güzelliğini, ahlakiliğini belirlemeye hizmet eden ilke ve standartların olduğunu kaydederek, "Değerler eğitimi, insanın kendi varlığının ve kimliğinin boyutlarını fark etmesini sağlayan önemli bir eylemdir ve erken yaşta gerçekleştirilmesi de önemlidir. Dinimizin şefkat ve merhamet iklimiyle, medeniyetimizin ilim ve irfan dünyasıyla, kültürümüzün sanat ve estetik boyutuyla erken yaşta tanışan çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe daha güvenle yürüyecektir. Erken yaşta değerler eğitimine ağırlık vermek, yarınlarımızın teminatı olacaktır" dedi.

"Enerjimizi Allah'ımızın hoşnut olacağı işler doğrultusunda sarf edeceğiz"

Yurt dışında yaşayan gurbetçi çocukların değerler eğitimi almalarını önemsediklerini ifade eden Erbaş, "Amacımız, kendinizi her yönüyle geliştirmenize ve yüce dinimiz İslam'ın hedeflediği güzel ahlakla donanmanıza yardımcı olmaktır. Onun için değerli gençler, gençliğimizin kıymetini bileceğiz ve enerjimizi Allah'ımızın hoşnut olacağı işler doğrultusunda sarf edeceğiz" diye konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının amacının dünyaya iyiliği yaymak olduğunu belirterek, "Biz yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar hep birlikte çalışacağız ve diyoruz ki dünyayı iyilik değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Türkiye olarak her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olduk"

Türkiye güçlendikçe Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyet alanlarının daha da genişleyeceğini anlatan Erbaş, "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Bizim gönül coğrafyamız dediğimiz on binlerce kilometre uzaklarda iyiliğe, hayra, yardıma muhtaç nerede bir insan, bir mazlum, bir mağdur varsa, daha da güçlenmiş ve gelişmiş bir Türkiye olarak her zaman oralarda olduk ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erbaş, program sonunda İstiklal Marşı İlk İki Kıta Yarışma birincisi Ecrin Rana Çabuk, On Kıta Yarışma birincisi Hilal Naz Kocatürk ile 40 Hadis Yarışması birincisi Nisa Nur Top'u tebrik ederek, kitap hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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