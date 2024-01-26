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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına destek verdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına destek verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararıyla ilgili destek mesajı yayınladı. Erbaş, Filistin halkının haklı mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına destek verdi
26.01.2024 - 22:19,  Güncelleme: 22:22
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararıyla ilgili, "Önemli bir adımın başlangıcı olan bu davaya öncülük eden ve Filistin halkının haklı mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının kararına yönelik şunları kaydetti:

"Mazlum Filistin halkına yönelik işlediği savaş ve insanlık suçları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında bugün açıklanan ihtiyati tedbir kararı, terör devletinin katil bir devlet olduğunu ve işlediği suçları belgelemiştir. Katil İsrail, Filistin'de sürdürdüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle hem insanlık hem de tarih önünde yargılanacak, hesap verecektir. Önemli bir adımın başlangıcı olan bu davaya öncülük eden ve Filistin halkının haklı mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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