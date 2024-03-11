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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Namaz öncesi camiye gelen Erbaş vatandaşlarla birlikte vaazı dinledi. Ardından Erbaş, yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı. Namaz sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Erbaş, Ramazan ayının önemini vurguladı.

Ramazan ayı ve orucun önemine değinen Erbaş, "Ramazan ayı mübarek ay, peygamber efendimizin bir duası vardı. İki ay önce o dua ile 3 aylara girmiştik. 'Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır' diye dua etmiştik. Elhamdülillah, ulaştık. Kardeşlerim, ibadetler, mübarek aylar, mübarek günler, geceler bizim için bir vesiledir. Vesiletün Necaddır, yani kurtuluş vesilesidir. Yüce Rabbimiz, bizim için kulları için bazı anları vesile kılıyor. Değerlendirmek bize düşüyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Erbaş Şunları kaydetti, "Nasıl ki peygamber efendimizin aşkıyla yazmış olduğu şiire, Süleyman Çelebi Vesiletün Necad ismini verdiyse, biz de işte Rabbimizin bizim için kıldığı vesilelere sarılmak zorundayız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, 'Rabbinize mağfirete koşunuz.' Mağfiret, ne diyoruz Ramazan ayının, ilk 10 günü rahmet ikinci 10 günü mağfiret son 10 günü de cehennem azabından azad günleri. İşte biz şimdi rahmet günlerine girmiş bulunmaktayız. Sonra mağfiret günleri gelecek. Rabbimiz, koşunuz diyor, Rabbinizle mağfirete koşunuz, sonunda cennet vardır buyuruyor. O cennetin genişliği semalar kadardır, yer kadardır. İşte o cennete ulaşabilmek için bizim teravihe koşmamız lazım, namazlara koşmamız lazım, başka türlü nasıl ulaşacağız. Hayır, hasenata koşmamız lazım. Allah için nerede mazlum mağdur varsa onlar için elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle, dilimizden de gelmiyorsa kalbimizle, dualarımızla mazlumların mağdurların yanında olmamız lazım."

"Ramazan boyunca kalbimizin sızlaması lazım"

Burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananları ve oradaki Müslümanların durumuna değinen Erbaş, "Bizler burada işte Hacı Bayram Camisi'nin kubbesi altında, sıcak ortamda teravihimizi kılarken, Ramazan ayımızı karşılarken şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz ne durumda. Ramazan boyunca kalbimizin sızlaması lazım Müslümanlar olarak. Oradaki zulmün durması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım aziz kardeşlerim. Yardımlarımızı göndermemiz lazım, boykotlara devam etmemiz lazım. Dualarımızı Gazze'den Filistin'den eksik etmememiz lazım. Bütün dünyanın dikkatini çekmemiz lazım. Bu zulmün durması için şu Ramazan gününde o kardeşlerimizin oruç tutmaya hakları yok mu? Onların Ramazan ayını idrak etmeye hakları yok mu, onlar insan değil mi? Oradaki kadınlar, masumlar, çocuklar. İki gün önce Dünya Kadınlar Günü kutlanıldı, Gazze'deki kadınlar kadın değil mi? Oradaki masumlar, insan değil mi? Bir kuş, bir balina karaya vurduğu zaman insan hakları, hayvan hakları savunucuları seferber oluyor. Ey dünya Gazze'deki, Filistin'deki masumların, çocukların ve kadınların bir kuş kadar bir balina kadar değeri yok mu? Bunu haykırmamız lazım. Gücümüz buna yetiyor. Daha fazlası olsa daha fazlasını yapsak. Aziz kardeşlerim, elimizden geleni elimizle dedik, dilimizden geleni dilimizle, duamızda hiç olmazsa bir amin diyelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ve teravih namazının ardından cemaatle birlikte dua eden Erbaş, duanın ardından vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA