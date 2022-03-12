Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimizi ve çocuklarımızı camilere yönlendirelim" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimizi ve çocuklarımızı camilere yönlendirelim"

12.03.2022 00:58
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimizi ve çocuklarımızı camilere yönlendirelim"

Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş, gençlerin ve çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş, gençlerin ve çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz" dedi.

Afyonkarahisar'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş programı kapsamında ilik olarak Takva 4-6 Yaş Kur'an kursunun açılışına katıldı. Daha sonra geçtiğimiz aylarda ibadete açılan Hacı Mehmet Sayın Cami'ne gelen Erbaş, buradaki Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Erbaş, hediyeler verdi. Kur'an Kursu'nun en küçük öğrencisi Muhammed Mustafa Kanat ile de sohbet eden Erbaş, 4 yaşındaki Muhammed Mustafa ile fotoğraf çektirdi.

"Dini İslam'ı sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz"

Daha sonra Camiye geçen Erbaş burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin dinlenmesinin ardından minbere çıkarak Cuma Hutbesini okudu. Hutbe sonrası bir de konuşma yapan Erbaş, "Afyonumuzun, şehitler ve gaziler diyarı bu şehrimizin yeni bir camisini açmak için burada, bu camide, Cuma namazında buluşmuş durumdayız. Hacı Mehmet Sayın Camii hayırlı olsun bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için bir sufle olsun. Bu cami bir mektep olsun. İnşallah hocalarımız mihrabında, minberinde yapmış oldukları derslerle, hitabetleriyle camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer değil, aynı zamanda dinimizin öğrenildi, İslam'ın ilkelerinin, Kur'an-ı Kerimin emirlerinin, yasaklarının, ahlaki prensiplerinin öğrenildiği yerler olarak değerlendirmeye gayret edeceğiz. İşte burada, şehitler diyarı, gaziler diyarı Afyon şehrimizin Hacı Mehmet Sayın Camii'nde de dini İslam'ı en güzel olarak sahih bilgilere dayanarak öğrenmeye gayret edeceğiz. Gençlerimizi yönlendirelim, çocuklarımızı yönlendirelim, camilerimizi şenlendirelim. Rabbim hayırlı eylesin, emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Sayın, İslam, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Gençlerimizi ve çocuklarımızı camilere yönlendirelim' - Son Dakika


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