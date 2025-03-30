Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde bayram hutbesi okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe okudu .

Erbaş hutbesinde Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı şerifi idrak ederek bayram sabahına kavuştuk elhamdülillah. Bizleri, Ramazan Bayramı'na ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. İslam'ın şeairi olan bayramların kıymetini öğreten Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bugün bayramdır. Neşe, sevinç ve mutluluk günümüzdür. Peygamber Efendimiz'in, 'Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun' uyarısına kulak vererek, gönlümüzü birbirimize samimiyetle açma, ayrılık ve gayrılığı kalbimizden söküp atma günüdür. Bugün bayramdır. Bayramlar, yüce dinimiz İslam'ı, Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakını, Kur'an ve sünnetten beslenen örf ve kültürümüzü nesillerimize aktarma günüdür. Bizi biz yapan, bizi millet kılan milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve yaşatma günüdür" ifadelerine yer verdi.

Erbaş'ın hutbesinin devamı şöyle:

Kıymetli Müslümanlar!Bugün bayramdır. Bayramlar, anne ve babamızdan, akraba ve dostlarımızdan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden uzaklaştığımız günler değildir. Bilakis bayramlar; varlık sebebimiz olan anne babamızın varsa ihtiyaçlarını giderme, ellerini öpüp hayır dualarını alma günleridir. Hayatın yükünü birlikte omuzladığımız eşimize tatlı dil ve güler yüzümüzü; göz nuru evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi sunma günleridir. Allah Resulü'nün, "Ey insanlar! Selamı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz." müjdesine nail olmak için sıla-i rahme tutunduğumuz, akraba ve komşularımızı ziyaret edip hatırlarını sorduğumuz huzur ve mutluluk günleridir. Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve öksüzlerin başlarını okşadığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz, bayramın coşkusunu onların da yüreklerinde yaşattığımız yardımlaşma ve paylaşma günleridir. Aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin ve ebediyete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz, onları hayırla yad ettiğimiz rahmet ve dua günleridir". - ANKARA