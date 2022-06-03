Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi"

03.06.2022 13:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi"

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi. Böyle bir şehirde müftülüğümüz ile çok güzel işler yapılıyor" dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi. Böyle bir şehirde müftülüğümüz ile çok güzel işler yapılıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli Valiliği ziyaretinin ardından, Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Seddar Yavuz ve İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından karşılanan Erbaş, Kocaeli'nin önemine değindi. Erbaş, "Kocaeli'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi. Böyle bir şehirde müftülüğümüz ile çok güzel işler yapılıyor. En önem verdiğimiz konulardan biri eğitim. Hem valimiz hem de büyükşehir belediye başkanımız sayesinde güzel şeyler yapılıyor. Birlikten kuvvet doğar. Bu birliğin çimentosu olmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbaş'a teşekkürlerini sunan Büyükakın ise "Kocaeli'de çevre alanında güzel işler yapıyoruz. 'Nehir kenarında bile abdest alırken suyu israf etmeyin' diyen bir dinimiz var. Biz de Kocaeli'de de elimizden geldiği kadar tüketim bilincini aşılamak istiyoruz. Bu konuda sizlerin desteğini artırmasını istiyoruz. Madde bağımlılığı konusunda da bize çok destek oluyorsunuz ve bu desteklerin artmasını temenni ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tahir Büyükakın, Ali Erbaş, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi' - Son Dakika


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