Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Kuran kurslarımızı yıpratmaya çalışan bir takım çalışmalar var"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Dini hayata rehberlik etmede Diyanet hizmetlerinin etkinlik ve verimliliği konulu toplantıya Türkiye'nin 81 ilinden müftüler ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca taşra teşkilatlarında yürütülen hizmetlere dair istişareler, sorun ve çözüm önerileri ele alındı.

"İslam, insanlara gönderilen en büyük nimet"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Faydalı ilim, faydasız ilim. Hayata çözüm, insanlara çare olmayan bilgi faydasız bilgidir. 20. asırda bunların örneğini gördük. Toplu katliamlara neden olan atom bombası bilgi sonucu ortaya çıkarıldı. İşte bu zararlı bilgidir. Faydasız ilimden sana sığınırım. Biz faydalı ilim öğretmek amacıyla İnşallah müesseselerimizin başındayız. İslam evrenseldir. Bütün il müftülerimiz tüm insanlığı düşünerek çalışmalarını yapmalıdır. İslam insanlara gönderilen en büyük nimet. Bütün insanlığın İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var. Bilgi sorumluluktur. Bilgisi artanın yükü ağırlaşır. Alimlerini kaybedenler yolunu da kaybetmiştir. Bilgi çağında, bireysel bunalımlardan küresel krizlere kadar güzel ahlak ve hukuktan kopan bilgi, insanlığı bu duruma getirmiştir. Yeryüzü, tarihinin en büyük ahlak, medeniyet ve değer kriziyle karşı karşıyadır. Bu tarz toplumların cehaletin kıskacında nasıl ağır bedeller ödediği de ortadadır. Biz ahlak ve hukukla birlikte bilgiyi kullanacağız. Bu bilgi insanlığa huzur getirecek" dedi.

"Başörtüsü ile stadyuma girmek isteyen öğrencilerimizi almadılar"

Sözlerine devam eden Başkan Erbaş, "Geçtiğimiz yıllarda benimde bir üniversitede Dekan olarak görev aldığım dönemde, Marmara İlahiyat Fakültesine sadece 40 öğrenci verdiler. Sakarya İlahiyat Fakültesi kapatılacağını duymuştuk. Durumu düşünebiliyor musunuz? Antalya İlahiyat Fakültesi 15 sene açılmadı. Van ve Malatya'ya öğrenci kabul edilmedi. Bunları unutmayacağız değerli hocalarım. Çok çalışacağız. Üniversite birincisi çıkartıyoruz, diploma törenine almıyorlar. Biz bugünleri yaşadık. Mezuniyet gününde başörtüsü ile stadyuma girmek isteyen öğrencilerimizi almadılar" diye konuştu.

"Kuran kurslarımızı yıpratmaya çalışan bir takım çalışmalar var"

Yaz Kuran kursu çalışmalarına değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kuran kurslarımız her yaştan kişiye yaş sınırı koymadan eğitim vermeye devam ediyor. İhtiyaç odaklı sistemi belirledik. Herkesin, her yaşın ihtiyaçlarına göre programlar hazırladık. Gittiğiniz zaman kuran kurslarında hocalarımızın bu programlara ne kadar uyup uymadığını kontrol edeceğiz. Kurslarımıza gelen herkes bizim personelimiz olmuyor. Nice hafız doktor, mühendis ya da iş adamları var. Bu durum kuran kurslarımızın meyvesi. Bu sebeple Kuran kurslarımızı yıpratmaya çalışan bir takım çalışmalar var. Bunun farkında olalım. Mesainizin çoğunu kuran kurslarımıza ayırmanızı istiyorum. Kuran kurslarımızda yapılan yanlışa tahammülümüz yok. Yaz Kuran kurslarımız bu ayın sonunda başlayacak. Ben yaz kuran kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendim" dedi.

"Kurban etleri bazen gayrimüslimlere bile ulaşıyor"

Kurban Bayramı öncesi çalışmalara ilişkin konulan Başkan Erbaş, "Vekaletle kurban çalışmamız devam ediyor. Bu sene daha fazla muhtaca, mazluma ulaşalım. Bütün muhtaçlarımızı arayıp bulmamız lazım. Sonrasında Asya'dan Afrika'ya iyilik elini taşıyacağız. Gayretlerimiz onların da bir nebze bayram sevinci yaşamalarıdır. Biz aslında bir miktar et değil aynı zamanda umut götürüyoruz. Kurban etleri bazen gayrimüslimlere bile ulaşıyor. Yurt dışındaki kardeşlerimize milletimizin cömertliğini götürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL