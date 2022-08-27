Diyabet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te Mevlit ve dua programına katıldı - Son Dakika
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Diyabet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te Mevlit ve dua programına katıldı

27.08.2022 14:53
Diyabet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te Mevlit ve dua programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 1 şehit polis memuru ve 19 vatandaş için düzenlenen mevlit ve dua programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 1 şehit polis memuru ve 19 vatandaş için düzenlenen mevlit ve dua programına katıldı.

Derik ilçe merkezine gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mevlit programı öncesi trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardın Erbaş, mevlit ve dua programı için Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camii'ne geçti. Burada yapılan programda Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü ekiplerince Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ahireti hatırlayarak yaşanılması tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim göre yaşamak var. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu yerine getirmek var. ve sabrı tavsiye var. Hacca gidenlerin ortak kullandığı dil sabırdır. Onun için değerli aziz kardeşlerim ne yapalım? Olmasaydı bu tür kazalar, ölümler, ani ölümler, ama kaza bu. Ne yapacağız? Sabredeceğiz, ama tedbirlerimizi alacağız. Rabbim onun yolunu da gösteriyor. Üzerine düşeni yaptıktan sonra biz inşallah üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. Geçen hafta cumartesi günü yaşadığımız elim kaza için sadece demiyorum hayatımızın her alanında üzerimize düşün vazifeyi yapmamız lazım. Sadece yaşadığımız bu elim kazaya göre demiyorum. Her zaman, hayatımızın her anında üzerimize düşen vazifeyi yapmamız, tedbirli olmamız lazım" dedi.

Programa Vali ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Derik Kaymakamı Evren Çakır, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Programın sonunda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin, Derik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyabet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te Mevlit ve dua programına katıldı - Son Dakika

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