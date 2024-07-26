Diyanet İşleri Başkanı Sinop Valiliğini Ziyaret Etti

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"İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Sinop'ta valiliği ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptığı Balkanlar ziyaretini hatırlatarak, "Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var" dedi.

Valiliğe gelişinde Vali Mustafa Özarslan tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Sinop'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, Türkiye genelinde yaptıkları "İl Buluşmaları" programlarını çok önemsediklerini belirterek, 57'nci il buluşmasını Sinop'a yaptıklarını kaydetti.

Başkan Erbaş, dün Balkanlarda çok güzel açılışlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var. Onları yerinde gördük, gezdik. Oradan da sizlere selam getirdik" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Erbaş'a, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş da eşlik etti. - SİNOP