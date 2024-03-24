Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın\'da irşat programları düzenledi

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı dolayısıyla düzenlemiş olduğu irşat programlarına katılmak üzere Aydın'da bulunan Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, birçok buluşma ve ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerine İl Müftülüğü'nde başlayan Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, İl Müftüsü Hasan Güneş'ten yürütülmekte çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kur'an ayı olan Ramazan'ı şerifte, Kur'an eğitimi alan gençler ile bir araya gelen Gezgiç, Efeler Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve Köşk Müftülüğüne bağlı Yatılı Kuran Kursunu ziyaret ederek hafızlık öğrencileriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerimin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere bilgiler veren Gezgiç, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Cami Hizmetleri Daire Başkanı Gezgiç, Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği iftar programında üniversiteli gençlerle, irşad faaliyetleri kapsamında tedavileri devam eden din görevlileriyle, dernek ziyaretleri ile de yaşayan tarihler yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Bey Cami'nde Cuma sohbeti gerçekleştiren Gezgiç, namazın ardından din görevleri ile istişarelerde bulundu.

Hayırsever iş insanları, dernekler ve oda başkanlarında ziyaret eden Gezgiç'e, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Adem Sakarya eşlik etti. - AYDIN