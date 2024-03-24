Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın\'da irşat programları düzenledi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı dolayısıyla düzenlemiş olduğu irşat programlarına katılmak üzere Aydın'da bulunan Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, birçok buluşma ve ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyaretlerine İl Müftülüğü'nde başlayan Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, İl Müftüsü Hasan Güneş'ten yürütülmekte çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kur'an ayı olan Ramazan'ı şerifte, Kur'an eğitimi alan gençler ile bir araya gelen Gezgiç, Efeler Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve Köşk Müftülüğüne bağlı Yatılı Kuran Kursunu ziyaret ederek hafızlık öğrencileriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerimin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere bilgiler veren Gezgiç, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Cami Hizmetleri Daire Başkanı Gezgiç, Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği iftar programında üniversiteli gençlerle, irşad faaliyetleri kapsamında tedavileri devam eden din görevlileriyle, dernek ziyaretleri ile de yaşayan tarihler yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Bey Cami'nde Cuma sohbeti gerçekleştiren Gezgiç, namazın ardından din görevleri ile istişarelerde bulundu.
Hayırsever iş insanları, dernekler ve oda başkanlarında ziyaret eden Gezgiç'e, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Adem Sakarya eşlik etti. - AYDIN
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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