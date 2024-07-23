Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Sözcüsü'nün Cuma hutbesi eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Sözcüsü'nün Cuma hutbesi eleştirilerine yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesini eleştiren ifadelerine açıklama yaparak, hutbenin temel çerçevesinin Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, hutbelerin sadece inancı tanıtmak ve tavsiye etmek amacıyla yapıldığını vurguladı ve eleştirilerin ibadet bilinciyle Cuma hutbelerini dinleyen vatandaşları ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını derinden yaraladığını ifade etti.

23.07.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma hutbesini, 'saçmalık', 'hadsizlik' gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle, araştırmadan ve incitici bir üslupla değerlendirmek başta ibadet bilinciyle Cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere Başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma günü okuduğu hutbeyi hedef alan ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle ifade etmek gerekir ki Diyanet İşleri Başkanımız, Cuma hutbesinde, Müslüman kadınların ve erkeklerin davranışları ve kıyafeti hususunda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ahzab Suresi 59 ve Nur Suresi 30-31 ayetlerinin ve Peygamber Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinin açıkça ortaya koyduğu temel çerçeveyi ifade etmiştir. Nitekim hutbede beyan edilen cümleler, asırlardan beri Müslümanların bildiği, ilmihal kitapları dahil bu konuyu ele alan tüm kitaplarda yazılı olan hakikatlerdir. Anayasal görevi 'toplumu din konusunda aydınlatmak' olan bir teşkilat olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, yüce dinimiz İslam'ın hakka-hakikate davet eden, hayata huzur getiren, güzel ahlakı öğreten mesajlarını, tüm mensupları ve imkanlarıyla milletimize ve insanlığa tanıtmakla kanunen sorumludur. Ayrıca hutbeler, yayınlar ve diğer faaliyetler, asla başkalarının hayatına karışmak değildir. Sadece inancımızın, medeniyetimizin, kültür ve geleneğimizin esaslarını tanıtmak, anlatmak ve tavsiye etmektir. Diğer yandan evlilik çağına gelen ve her açıdan aile olmanın sorumluluğunu taşıyabilecek olan Müslümanların nikah akdiyle evlenerek aile kurmalarını yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah emretmekte ve Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şeriflerinde tavsiye etmektedir. Dahası, Nur Suresi 32. ayet ve konuyla ilgili hadislerde gençlerin aile kurmalarının kolaylaştırılması, onlara yardım edilmesi tüm Müslümanlara bir görev olarak yüklenmektedir. Aynı şekilde her anne baba zamanı geldiğinde çocuklarının aile kurmasını arzu etmekte, sorumluluk sahibi herkes aile müessesesinin millet ve devlet için ne kadar önemli olduğunu takdir etmektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanımız da hutbesinde aile olmanın öneminden, faziletinden, sorumluluğundan bahsetmekte, evlilik çağına gelen gençlere aile kurmalarını tavsiye etmekte, onlara yardımcı olunması gerektiğini ifade etmekte, evliliklerin çok fazla geciktirilmesinin olumsuzluklarına dikkat çekmektedir. Bu kadar açık, doğal ve önemli hususlar içeren bir Cuma hutbesini, 'saçmalık', 'hadsizlik' gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle, araştırmadan ve incitici bir üslupla değerlendirmek başta ibadet bilinciyle Cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Deniz Yücel, Ali Erbaş, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Sözcüsü'nün Cuma hutbesi eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Sözcüsü'nün Cuma hutbesi eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement