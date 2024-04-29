Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörlüğü\'nün düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörlüğü'nün üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği "Çanakkale Ruhu" Fotoğraf Yarışmasına katılarak Muğla'da dereceye giren öğrencilerin ödülleri Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından takdim edildi.

Yarışmada birinci olan MSKÜ Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Büşra Tufan ile ikinci olan MSKÜ İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Fatih Akagündüz'ü makamında kabul eden Müftü Çapçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısı ile Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Çanakkale Ruhu" adlı yarışmaya katılımları dolayısı ile kendilerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren öğrenciler Tufan ve Akagündüz de Müftü Çapçı'ya teşekkür ederek manevi yönden kendileri için kıymeti maddiyattan daha yüksek olan bu yarışmaya katılmaktan şeref duyduklarını dile getirerek, düzenleyen yetkilere teşekkür etti.

Daha sonra ödül törenine geçildi. TDV Muğla Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan ödül zarflarını, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı öğrencilere verdi.

Gençlik Koordinatörü ve İl Vaizi Cüneyt Çakır ve TDV Muğla Şube Uzmanı Kahraman Kazandere'nin de hazır bulunduğu törende öğrenciler dereceye girdikleri fotoğraflar ile birlikte objektiflere poz verdi. - MUĞLA