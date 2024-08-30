Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız ve gök kubbede yankılanan ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir" denildi.

30.08.2024 10:25
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Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız ve gök kubbede yankılanan ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. sene-i devriyesini idrak etmenin onur ve heyecanı içindeyiz. Bugün, sarsılmaz bir imanla vatanımız, bayrağımız, hürriyetimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda mücadele edenlerin aziz hatıralarını bir kez daha iftiharla yad ettiğimiz gündür.

30 Ağustos Zaferi, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca direnen bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı bir destanın adıdır. Büyük zorluluklar ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu şanlı zafer, aynı zamanda milletimizin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilandır.

Hiç şüphesiz bu büyük zaferin ardında, ecdadımızın sarsılmaz imanı, muhteşem cesareti ve hürriyetine meftun asil karakteri yer almaktadır. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız ve gök kubbede yankılanan ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir.

30 Ağustos Zaferi gibi nice zaferlerle dolu şanlı tarihimiz, bizler için bir kıvanç vesilesi olduğu kadar omuzlarımıza önemli bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu bağlamda en temel sorumluluğumuz, ecdadımızın verdiği mücadelenin dayanak noktalarını muhafaza ederek birlik beraberliğimizi pekiştirmek ve coğrafyamızda yaşanan kaos, tefrika ve savaşların ardındaki planları doğru okuyarak milletimizin huzuru, ülkemizin bütünlüğü ve geleceğimizin teminatı için var gücümüzle çalışmaktır. Bunun için öncelikle 30 Ağustos'u bir zafere dönüştüren o güçlü inancı canlı tutmak ve nesilden nesile aktarmak zorundayız.

Bu vesileyle Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah bizlere bu güzel vatanımızda daima birlik ve beraberlik içinde özgürce ve kardeşçe yaşamayı nasip eylesin." - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kutlamalar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı Açıklaması - Son Dakika

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