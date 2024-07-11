Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD Ordu'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD Ordu'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, sel ve heyelanların ardından geniş çaplı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta kaybolan bir kişi başarılı bir şekilde bulundu.

11.07.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, sel ve heyelanların ardından geniş çaplı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ordu'da 2013 yılında imamlar tarafından kurulan 27 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, 7 Temmuz tarihinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelanların ardından tatbikatlarını hızlanırdı. AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, UMKE ekiplerinin de katılımıyla Ordu'nun çeşitli noktalarında tatbikat ve arama kurtarma çalışması yapıldı.

Yapılan tatbikatta senaryo gereği 30 yaşlarındaki bir kişi Yoroz Tepesi Mesire Alanı mevkisinde doğa yürüyüşü yaparken kayboldu, sonrasında düşerek yaralandı. Bunun üzerine Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi Arama Kurtarma ekibi ve İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi bölgeye intikal etti. Bölgenin uydu görüntüsü alınarak kayıp şahsın muhtemel rotası çıkartıldı, bölge buna göre sektörlere ayrılarak 2 tim halinde arama ve kurtarma faaliyetine başlandı. Suda, ormanlık alanda ve dere yataklarında AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonrası yaralı şahıs sağ olarak bulundu.

"Her 3 ayda bir tatbikat gerçekleştiriyoruz"

Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Her 3 ayda bir kez eğitim tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İmtihana hazır olmak, iman etmiş bireylerin görevi. Bugün bir yağmur sonrası kaybolan bir şahıstan bahsedildi. Ekiplerimiz AFAD Başkanlığı ile birlikte yürüyüşe koyuldular, dereleri aradılar, nehir kenarlarını aradılar. Senaryo gereği kardeşimiz kayalıklardan düşmüş, yaralı halde bulundu ve sağlıklı bir şekilde ambulansa taşındı. Gönüllü imam hatip kardeşlerimiz, ekiplerimiz ile birlikte gayret içerisindeler. Allah afet vermesin" dedi.

Arama ve kurtarma ekibi görevlileri ise sürekli olarak gerekli eğitimleri aldıklarını, bu tür olaylarda her zaman müdahale için hazır olduklarını, sık sık tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Tatbikata Ordu Valisi Muammer Erol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Müdürü Osman Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve yetkililer katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ordu, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD Ordu'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD Ordu'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement