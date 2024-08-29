Diyanet İşleri Başkanlığı, Yalan Haberler Hakkında Hukuki Süreç Başlattı

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Programın mesajına tamamen aykırı ve toplumsal ayrımcılığı körükler bir tarzda yapılan yalan haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda Allah'ın "eş-Şekür" ismini açıklarken kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtılması üzerine açıklama yaparak, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın, 'Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz' şeklinde bir beyanda bulunduğuna dair haberler ve paylaşımlar yer almış olup, bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet TV'nin 'Esma'dan İnsana' isimli programında, 23. bölüme konuk olan Martı ile Allah'ın 'eş-Şekür' ismi açıklanmış, insanın şükür ahlakına sahip olması, her hal ve şartta elindeki nimetlerin kıymetini bilmesi, nankörlük ve kıskançlık etmemesi konuları işlenmiştir. Program boyunca bir defa bile 'zengin' ve 'fakir' kelimeleri kullanılmamış, herhangi bir toplumsal ayrım gözetilmeksizin hamd, şükür ve teşekkürün her insana yakışan İslami bir erdem olduğu izah edilmiştir. Programın mesajına tamamen aykırı ve toplumsal ayrımcılığı körükler bir tarzda yapılan yalan haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." - ANKARA