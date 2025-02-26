Diyanet Merkez Taşra Buluşması Muğla\'da

Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz'ın katılımıyla düzenlenen Merkez Taşra Buluşması, Muğla'nın Akçaova Hacı Fikret Çiçek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi.

Programa Genel Müdür Pusmaz'ın yanı sıra Daire Başkanları Murat Akdoğan, Mehmet Aydın, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, İlçe Müftüleri, vaizler, şube müdürleri, murakıplar, veri hazırlama memurları, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı selamlama konuşması yaparak, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve daire başkanları Murat Akdoğan ile Mehmet Aydın'ı Muğla'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Çapçı, programın önemine vurgu yaparak, din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik böyle buluşmaların önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Müftü Çapçı'nın ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, "Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Pusmaz, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası alanda sürekli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Bugün sadece cami eksenli hizmetlerle sınırlı kalamayacağımızı açıkça görmekteyiz. Müslüman dünyası, küresel ölçekte ciddi bir kuşatılmışlık sorunu ile karşı karşıya. Bu noktada manevi dinamiklerin çok büyük bir rolü bulunuyor. Toplumumuzu, milletimizi manevi değerlerle harekete geçirecek, gönül dünyasına dokunacak ve manevi hayatlarında izler bırakacak olan ise şüphesiz sizlersiniz" dedi.

Konferansın ardından, Merkez Taşra Buluşması kapsamında katılımcılar üç farklı gruba ayrılarak kendi alanlarında çalıştaylar gerçekleştirdi. Çalıştaylarda, din hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi, manevi rehberlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve dijital dünyada dini değerlerin temsil edilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı. - MUĞLA