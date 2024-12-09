Diyanet'ten Hac İbadeti Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet'ten Hac İbadeti Vurgusu

Diyanet\'ten Hac İbadeti Vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş, hacın İslam'daki önemini vurguladı ve hacı adaylarının bilinçli olması gerektiğini belirtti.

09.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinden ve Resulullah Efendimizin (s.a.s.) hadis-i şerifinden anladığımıza göre hac, İslam'ın en önemli farzlarından birisi ve en kapsamlı ibadetlerinden birincisidir" dedi.

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri"ne katıldı.

"Hac, hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir"

Programın açılışında konuşan Başkan Erbaş, hac ibadetini en güzel şekilde gerçekleştirmenin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu gibi hacca gitmeye gücü yetenin Beytullah'ı ziyaret etmesi, Allah'ın Müslümanlar üzerindeki en önemli bir hakkıdır. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinden ve Resulullah Efendimizin (s.a.s.) hadis-i şerifinden anladığımıza göre hac, İslam'ın en önemli farzlarından birisi ve en kapsamlı ibadetlerinden birincisidir. Yani hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir, diğer ibadetlerden farkı budur" dedi.

"Hacılarımızı hacda yapılacak olan her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmakla mesulüz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresinde iki şeye çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Bunlardan birincisi haccın her menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler hacılarımızı hacda yapılacak olan her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmak ve bunların ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüz. İkincisi ise hac vazifesinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesi, yani irşat vazifemiz. Niye tavaf yapıyoruz, neden say yapıyoruz, tavafın, say'ın, şeytan taşlamanın hikmeti, Arafat'ta vakfenin hikmeti. Bunları irşat görevlilerimiz, kafile görevlilerimiz tabii ki anlatacaklar" diye konuştu.

"Hacılarımızın heyecanlarının bitmesine fırsat vermemeliyiz"

Haccın bireysel, sosyal ve evrensel boyutlarının hacı adaylarına en güzel bir şekilde açıklanması gerektiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Haccın sıradan bir yolculuk değil, bilinçli ve şuurlu bir yolculuk olduğunu, hacılığın ise bir unvan değil Müslümanın bütün hayatına yön veren büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunu hacılarımıza hatırlatmalı, o kutlu beldede bulunmalarının önemine devamlı vurgu yaparak ibadet şuurlarını diri tutmalı ve bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde bilinçlendirip onları sürekli teşvik etmeliyiz. Heyecanlarının bitmesine fırsat vermemeliyiz. Yani gidişlerindeki o heyecan dönüşlerinde de olsun. Heyecanını kaybetmelerine fırsat vermeyelim. Hac yolculuğu boyunca hac ibadetlerine rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizi yüce Kitabımızın evrensel mesajlarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız."

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Güncel, Eğitim, Yerel, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet'ten Hac İbadeti Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Hac İbadeti Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.