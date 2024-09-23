Diyanet'ten Hac Ücretleri Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet'ten Hac Ücretleri Açıklaması

Diyanet, hac ücretleriyle ilgili iddiaları yalanladı, ücretlerin kurullarca belirlendiğini duyurdu.

23.09.2024 13:21
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hac ücretleri ve bu ücretlerin belirlenmesine ilişkin bazı televizyon programlarında dile getirilen ve sosyal medyada da yer alan iddiaların tamamen yalan olduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı televizyon kanallarında yorumcuların, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ücretini kendisinin belirlediğine ve hac organizasyonu yapan şirketlerden daha fazla ücret aldığına yönelik yalan ve iftira dolu sözleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hac organizasyonu ücretleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından değil, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kurul ise, 7 bakan yardımcısı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) temsilcisinden oluşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ücreti 8 bin dolar değildir, hacı adaylarımızın büyük bölümü 6 bin dolar fiyatla hac farizasını yerine getirmektedir. Hac organizasyonu kapsamında yetkisi olan tüm seyahat acenteleri aynı fiyatı uygulamaktadır. Özel şirketlerin 2 bin 500 dolara hac organizasyonu hizmeti verdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 'hacıları şikayet etti, dövdürdü, döndükten sonra da bizim dışımızda hacca gidenlerin haccı kabul olmaz fetvası verdi' iddiası kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir ve bu durum kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Ayrıca, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun böyle bir fetvası olmadığı gibi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da bu yönde herhangi bir beyanı bulunmamaktadır. Bu yalan yorumları yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki yollara başvurulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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