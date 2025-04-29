Diyanet Uzmanı Kaya, Afyonkarahisar\'da Müftüyü Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'da düzenlenecek seminer için kente gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü personeline yönelik iki gün sürecek seminer için kente gelen Kaya, Müftü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, nazik ziyareti ve seminer katkıları dolayısıyla Davut Kaya'ya teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, eğitim faaliyetlerinin önemi ve personel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR