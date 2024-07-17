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Diyanetten yaz kampı

'Bilgi ve İrfanla Geleceğe Yürüyoruz' sloganlı yaz kampı tabiat harikası Samsun Nebiyan'da yapılıyor

SAMSUN - Türkiye Diyanet Vakfı, burs desteği sağladığı üniversite öğrencilerinin eğitimine, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Samsun'un 19 Mayıs ilçesi 'Nebiyan Doğa ve İzcilik Kampı'nda yaz kampları düzenledi.

25 farklı ülkeden ve 41 ayrı ilden gelen öğrenciler, 'Bilgi ve İrfanla Geleceğe Yürüyoruz' sloganı ile düzenlenen kampta verilen seminerlerin yanı sıra balon çarpışması, matrak, havalı tüfek ve okçuluk gibi sportif faaliyetlerde de bulunuyor.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önemli kamp merkezlerinden olan Samsun Nebiyan'a, Türkiye Diyanet Vakfı üniversite gençliğiyle bir araya geldik. 'Bilgi ve İrfanla Geleceğe Yürüyoruz' sloganıyla 25 farklı ülkeden, 41 vilayetimizden buraya gelen gençlerimizle hemhal olduk, onlarla dertleştik, sohbet ettik. Onlar Cuma gününe kadar beli bir program dahilinde kamplarını yapacaklar. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitemizin Rektörü, Samsun İl Müftümüz ve Samsun'daki üniversiteden alanlarında uzman hocalarımızla beraber hem eğitim hem de doğa kampını yapmış olacağız. Türkiye Diyanet Vakfının yaz boyunca da kampları devam ediyor. Şu an Ankara'da 'Yazımda Kardeşlik Var' kampımız devam ediyor. Ağustos aynın başında İstanbul'da hanım kardeşlerimize, kız öğrencilerimize yönelik kampımız olacak, Ankara'da kampımız olacak. Kış aylarında yoğun eğitim süreçlerinde, yaz aylarında da hem eğlence hem bir sosyal ortam hem de güncel konular hayata dair konularla ilgili çok farklı, verimli bir ortamımız oluyor. Öğrencilerimizin büyük bir bölümü ilahiyat fakültesi öğrencileri, üçte bir civarında hukuk, tıp fakültesi ve benzeri branşlarda da katılan yavrularımız var. Bu imkan için de Gençlik ve Spor Bakanlımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Samsun yaz kampı 16-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.