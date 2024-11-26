Diyarbakır'a Lapa Lapa Kar Yağdı

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Diyarbakır'da lapa lapa kar yağışı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren karla karışık yağmur, yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Şehir merkezinin yüksek kesimleri, Dicle, Lice, Kulp gibi yüksek kesimli ilçelerde lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Sürücüler, kontrollü şekilde ilerledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemizde bugün beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Siirt'te ve Şırnak'ın doğusunda (Merkez, Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap) kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.