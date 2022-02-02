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Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

02.02.2022 16:48

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 Afet tatbikat yılı kapsamında, Karacadağ'da "Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı" düzenledi.

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 Afet tatbikat yılı kapsamında, Karacadağ'da "Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı" düzenledi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil durum müdürlüğü ekipleri 1957 rakımlı Karacadağ'da "Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı" programına katılan ekipler teorik olarak çığ eğitimi alarak tatbikat gerçekleştirdi. Teorik çığ eğitiminde ve tatbikatta, karda kişisel ekipman bilgisi, konuşlanma, çığ bilgisine giriş, kar profilinin incelenmesi, çığ analizi, çığ bölgesi çalışma bilgisi, çığ altındaki personeli arama ve kurtarma, çığda ilk yardım, hazırlık ve intikal, kamp alanında konuşlanma, çığda arama kurtarma, çığda intikal, kayak eğitimi ve ilkyardım gibi konularda ekipler bilgileri alarak çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi
Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi
Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Diyarbakır, Tatbikat, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır AFAD,1957 rakımlı Karacadağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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