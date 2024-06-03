Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuklarla Şen Sokaklar Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuklarla Şen Sokaklar Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuklarla Şen Sokaklar Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuklar ile Şen Sokaklar' etkinliğinde çocuklar, resimler çizdi, Kırklar Dağı'nda uçurtma uçurdu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

03.06.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuklar ile Şen Sokaklar" etkinliğinde çocuklar, resimler çizdi, Kırklar Dağı'nda uçurtma uçurdu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve üç gün süren etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Yolaltı ve Kırklar Dağı olmak üzere 3 farklı mekanda birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler yapıldı. Çocuklar müzik öğretmenlerinin eşliğinde şarkılar söyledi, boyama yaptı, oyunlar oynadı, resimler çizdi ve uçurtma şenliğinde uçurtma uçurdu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Demirkıran, Büyükşehir Belediyesi olarak "Çocuklarla Şen Sokaklar" adı altında başlattıkları etkinliğin üçüncü gününde olduklarını belirterek, "Toplamda 3 bin çocuğumuza ulaştık. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile ortak projeler geliştireceklerini aktaran Demirkıran, sözlerine şöyle devam etti: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak nerede bir çocuk varsa ulaşmaya çalışacağız. Merkez ve kırsal ilçelerde, köylerde olmak üzere kültürümüzü de benimsetecek spor etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bütün çocuklara ulaşmak." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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