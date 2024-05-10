Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların şehirler arası ulaşımını ücretsiz sağlıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların şehirler arası ulaşımını ücretsiz sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların şehirler arası ulaşımını ücretsiz sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dezavantajlı halkın şehirler arası ulaşımını ücretsiz sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda dezavantajlı vatandaşların şehirler arası otobüs bileti bedellerini karşıladı. 25 günde 166 kişi uygulamadan yararlandı.

10.05.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dezavantajlı halkın şehirler arası ulaşımını ücretsiz sağlıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Diyar Masa' ve 'Alo153' destek hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiliyor. Ekipler, ulaşım problemleri ile ilgili yoğun taleplerin olduğu 15 Nisan tarihinden itibaren farklı konularda her kesimden yurttaşın sıkıntısına çözüm üretme gayreti içinde oldu. Hasta ve hasta yakınlarının taşınmasından üniversite öğrencilerinin okudukları şehre gitmesine, taziye ziyaretlerinden sporcuların ulaşım taleplerinden yolda kalan işçilerin iş yerlerine ulaştırılmasına kadar geniş bir kesimin bireysel taleplerini değerlendiren ekipler; Kadın Sığınma Evi ve Çocuk Esirgeme Kurumundan gelen kurumsal taleplere de hızlıca çözüm üretti.

Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda dezavantajlı vatandaşların şehirler arası otobüs bileti bedellerini karşıladı.

25 günde 166 kişi uygulamadan yararlandı

Bu doğrultuda 15 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 166 dezavantajlı kişinin talebi sonuçlandırılarak ücretsiz ulaşımdan yararlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, 'Diyar Masa' ve 'Alo 153' destek hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara yardımcı olmaya devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların şehirler arası ulaşımını ücretsiz sağlıyor - Son Dakika

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