Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Filistin için Yardım Kampanyası Düzenledi

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Filistin için yardımlaşma kampanyası düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, zor günler geçiren Filistin halkının yanında olduğunu göstermek amacıyla hayır panayırı organize etti. Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen hayır panayırında Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri ve gönüllüler, hazırladıkları yemekleri, içecekleri ve el sanatı ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Vatandaşların ziyaret ettiği panayırda toplanacak gelir, İsrail'in saldırdığı Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Vatandaşlar, 23-24 Şubat tarihlerinde panayırı ziyaret edebilecek. - DİYARBAKIR