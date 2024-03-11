Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İftar Çadırları Kurdu

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iki noktada iftar çadırı kurdu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında, iki ayrı merkezde iftar çadırı için hazırlıklarını tamamladı. Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vaktinde yolda kalan vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı merkezlerde günlük 6 çeşit yemek ile hizmet verilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dağkapı ve Bağlar Peynirciler Çarşısı civarındaki Tandır Evi Parkının içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hasta ve Hasta Yakını Misafirhanesinde kalan vatandaşlara da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur verilecek. - DİYARBAKIR