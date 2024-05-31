Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Bismil Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Bismil Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Bismil Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bismil Devlet Hastanesinde acil durum bilinçlendirmesi amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi. İtfaiye ekipleri, hastane personeline teorik ve uygulamalı eğitimler vererek acil durum anında yapılması gerekenleri anlattı.

31.05.2024 13:12  Güncelleme: 13:13
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri acil durum bilinçlendirmesi amacıyla Bismil Devlet Hastanesinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hastanelerin her yıl yaptığı Hastane Afet Acil Durum Planı kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Bu kapsamda acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik personele teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. İtfaiye ekiplerinin, Bismil Devlet Hastanesinde gerçekleştirdiği teorik eğitimde personele, yangın çıkış nedenleri, başlangıç yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı konularında bilgi verdi.

Kurtarma faaliyeti canlandırıldı

Ekipler daha sonra, hastane binasında gerçekleştirdiği tatbikatta oluşabilecek herhangi bir acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma faaliyetlerini canlandırdı. İtfaiye ekipleri olası acil durumlarda farklı kurumlarda çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla teorik ve pratik eğitimlere devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Bismil Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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