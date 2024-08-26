Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ve Hani ilçelerine giden otobüs seferlerini arttırdı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullar açıldığında oluşacak öğrenci yoğunluğunu önlemek için Lice ve Hani ilçelerine giden otobüslerin sefer sayılarını arttırdı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladığında oluşacak öğrenci yoğunluğunun önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla İlçe Otogarı'ndan Lice ve Hani ilçelerine giden otobüs sefer sayılarına ek seferler ekledi.

Daha önce sabah ve akşam olan seferlere ek olarak öğlen seferi de eklenerek okullar açıldığında oluşacak yoğunluğun önüne geçilmiş olacak. - DİYARBAKIR