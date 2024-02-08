Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otobüsünde Rahatsızlanan Öğretmen Hastaneye Yetiştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Çınar ilçesinden şehir merkezine yapılan seferde, otobüste rahatsızlanan öğretmen, durumun şoföre iletilmesiyle yolcularla birlikte hastane acil servisine yetiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Salı günü Çınar ilçesinden şehir merkezine hareket eden otobüste bulunan yolculardan 32 yaşındaki öğretmen Abdullah Şimşek, rahatsızlanınca yanındaki arkadaşları durumu şoföre bildirdi. Şoför Mehmet Şakir Kaçka, durumu harekat amirine bildirip, hastaneye yetiştirilmesi talimatını alınca yolcularla birlikte otobüsünün yönünü yakındaki özel bir hastanenin acil servisine çekti.
Tedavisi tamamlanan öğretmenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, o anlar otobüs içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otobüs şoförü Mehmet Şakir Kaçka, İHA muhabirine, Diyarbakır'a saat 15.15 sularında bir yolcunun yanına yaklaştığını ve 'kaptan, bir yolcumuz kalp krizi geçiriyor.' dediğini aktardı.
Panik yapılmaması gerektiğini yolculara söylediğini kaydeden Kaçka, şöyle konuştu:
"Yolculara, arkadaşlar kimseyi indirmiyorum. Direkt hastaneye doğru gittim. Ondan sonra amirimiz aradım. Hastaneye gidiyorum, bilginiz olsun dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. Yolcuyu indirdik, hocalara teslim edip geldim. Aradan 2-3 saat geçti hasta olan hocayı aradım. 'Ağabey, çok iyiyim, teşekkür ederim. Allah, razı olsun' dedi."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Harekat Amiri Mustafa Yalçın, o gün nöbetçi amir olduğunu, şoförün kendisini arayıp araçta acil bir durum olduğunu söyledi.
En yakın hastaneye gitmesini söylediğini ifade eden Yalçın, "Biz, can taşıdığımız için sloganımız ilk candır. Dörtlülerini yakıp en yakın hastaneye götürmesi ricasında bulundum. Kendisi de götürdü. Bu konularda bizim çizgimizdir. Sağlık her şeyden önemli. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 320 tane aracımızla hizmette bulunuyoruz. Kardeşimiz ile irtibattayız, sağlık durumu da iyi. Bu, bizi de sevindirdi" ifadelerinde bulundu.
"Ona bir hayat borçluyuz"
Öğretmen Abdullah Şimşek, şoförle sürekli yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Çınar'da okuldan sonra eve gelirken yolda bir kriz, bir atak geçirdim. Sağ olsun Şakir ağabeyde insanlık görevi olarak koca otobüsü yolcularla beraber bizi direkt hastanenin acil servisine kadar götürdü. Allah, ondan razı olsun. Ona bir hayat borçluyuz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otobüsünde Rahatsızlanan Öğretmen Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?