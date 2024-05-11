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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 'Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' kapsamında halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla merkez ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atık toplama noktalarını kontrol eden ekipler, gerekli önlemlerin alınması için personele uyarılarda bulundu. Yönetmelik kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimler periyodik olarak devam edecek. - DİYARBAKIR