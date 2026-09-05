Diyarbakır Çınar\'da sofraya konuk olan Arap tavşanına Şerif Polat kek ikram etti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sofrada yemek yiyen vatandaş, davetsiz misafiri Arap tavşanına kek ikram etti.

İlçede yaşayan Şerif Polat, yer sofrasında oturduğu sırada davetsiz misafirle karşılaştı. Sofrada yemek yerken yanına gelen Arap tavşanını fark eden Polat, hayvanı bir süre izledi. İlk dikkatini çeken, görünüşünün biraz kanguruya, biraz da fareye benzemesi olduğunu belirten Polat, hayvanı beslemek için kek verdiğini ve kekten yediğini söyledi. Polat, daha sonra tavşanı doğal yaşam alanına bıraktı.