Diyarbakır'da 115 dev karpuz yarışma için soğuk hava deposunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da 115 dev karpuz yarışma için soğuk hava deposunda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da 115 dev karpuz yarışma için soğuk hava deposunda
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da üreticilerin özenle yetiştirdiği devasa karpuzlar, Karpuz Festivali'ndeki yarışmaya kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Bu yıl teslim alınan 115 karpuz, yaklaşık 50 kilograma ulaşan ağırlıklarıyla yarışacak.

Diyarbakır'da yarışma için üreticilerin özenle baktığı devasa karpuzlar, Karpuz Festivaline kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Dicle Nehri kenarındaki kumlu topraklarda özenle üretilen Diyarbakır karpuzunun tanıtımı düzenlenen etkinliklerle yapılıyor. Çiftçilerin aylarca bir çocuk gibi baktığı karpuzlar, hasadın ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumuna getirildi. Burada yetkililerce tartılan karpuzlar, daha sonra yarışma tarihine kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Teslim alınan 115 karpuz, düzenlenecek etkinlikte yarışacak.

Yetiştirdiği karpuzu teslim eden çiftçilerden Adil Aydın, 1975'ten beri Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Diyarbakır karpuzunun bir medeniyeti temsil ettiğini, kentin simgesi olduğunu belirten Aydın, son yıllarda Diyarbakır karpuzunu destekleme noktasında sadece Diyarbakır Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dışında herhangi bir STK, ya da belediye desteğini alamadıklarını savundu. Aydın, geçen sene zor şartlarda yarışma yapıldığını dile getirerek, "Yarışmada da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın bir desteği oldu. Yakın zamanda Diyarbakır karpuzumuz maalesef unutulmaya yüz tutacaktır. Diyarbakır karpuzumuz mart ayı itibarıyla tarlada fideler ekilir. Sonra çapalama, bakım işi sulaması yapılır. Bir çocuğun doğmasından büyümesine kadar bizde o hassasiyetle karpuzu yetiştiriyoruz" dedi.

"Sadece bize özgü, sadece bu coğrafya da yetişir"

Eylülün ilk haftasında hasat yapıldığını söyleyen Aydın, "Hasat yapıldıktan sonra tartıp Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, sonra Et ve Süt Kurumuna teslim ediliyor. Geçen sene sıcaktan dolayı karpuzlarımızda büyük düşüş yaşandı. Ama bu sene sıcak fazla yoktu ve yağış vardı. Geçen sene 35 karpuz teslim edildi. Bu sene 115 karpuz teslim edildi. Dicle Nehri kenarında, kumsal alanda yetiştiriyoruz. Eylül sonunda yarışmanın birincisi açıklanıyor. Valilik veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ödül takdim ediliyor. Belirli fideleri yetiştiririz. Bir tanesi büyüdüğü zaman yanındaki diğer karpuzları kesiyoruz. Çünkü büyüme noktası kendisine geliyor. Bir fidede 1 veya 2 karpuz kalır. Onun dışında hepsini kesiyoruz. Bu bir ata tohumu, sürme çeşididir. Sadece bize özgü, sadece bu coğrafyada yetişir" şeklinde konuştu.

Muhafaza edilen karpuzların ağırlığı yaklaşık 50 kilogramı buluyor.

Kaynak: İHA
DiyarbakırFestivalGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı
Bursa’da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü Bursa'da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü
FETÖ’nün “evlendirme masası“ çökertildi 60 gözaltı, 22’si aktif görevde FETÖ'nün "evlendirme masası" çökertildi! 60 gözaltı, 22'si aktif görevde
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 11:28:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 115 dev karpuz yarışma için soğuk hava deposunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement