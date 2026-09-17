Diyarbakır\'da 115 dev karpuz yarışma için soğuk hava deposunda

Diyarbakır'da yarışma için üreticilerin özenle baktığı devasa karpuzlar, Karpuz Festivaline kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Dicle Nehri kenarındaki kumlu topraklarda özenle üretilen Diyarbakır karpuzunun tanıtımı düzenlenen etkinliklerle yapılıyor. Çiftçilerin aylarca bir çocuk gibi baktığı karpuzlar, hasadın ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumuna getirildi. Burada yetkililerce tartılan karpuzlar, daha sonra yarışma tarihine kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Teslim alınan 115 karpuz, düzenlenecek etkinlikte yarışacak.

Yetiştirdiği karpuzu teslim eden çiftçilerden Adil Aydın, 1975'ten beri Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Diyarbakır karpuzunun bir medeniyeti temsil ettiğini, kentin simgesi olduğunu belirten Aydın, son yıllarda Diyarbakır karpuzunu destekleme noktasında sadece Diyarbakır Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dışında herhangi bir STK, ya da belediye desteğini alamadıklarını savundu. Aydın, geçen sene zor şartlarda yarışma yapıldığını dile getirerek, "Yarışmada da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın bir desteği oldu. Yakın zamanda Diyarbakır karpuzumuz maalesef unutulmaya yüz tutacaktır. Diyarbakır karpuzumuz mart ayı itibarıyla tarlada fideler ekilir. Sonra çapalama, bakım işi sulaması yapılır. Bir çocuğun doğmasından büyümesine kadar bizde o hassasiyetle karpuzu yetiştiriyoruz" dedi.

"Sadece bize özgü, sadece bu coğrafya da yetişir"

Eylülün ilk haftasında hasat yapıldığını söyleyen Aydın, "Hasat yapıldıktan sonra tartıp Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, sonra Et ve Süt Kurumuna teslim ediliyor. Geçen sene sıcaktan dolayı karpuzlarımızda büyük düşüş yaşandı. Ama bu sene sıcak fazla yoktu ve yağış vardı. Geçen sene 35 karpuz teslim edildi. Bu sene 115 karpuz teslim edildi. Dicle Nehri kenarında, kumsal alanda yetiştiriyoruz. Eylül sonunda yarışmanın birincisi açıklanıyor. Valilik veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ödül takdim ediliyor. Belirli fideleri yetiştiririz. Bir tanesi büyüdüğü zaman yanındaki diğer karpuzları kesiyoruz. Çünkü büyüme noktası kendisine geliyor. Bir fidede 1 veya 2 karpuz kalır. Onun dışında hepsini kesiyoruz. Bu bir ata tohumu, sürme çeşididir. Sadece bize özgü, sadece bu coğrafyada yetişir" şeklinde konuştu.

Muhafaza edilen karpuzların ağırlığı yaklaşık 50 kilogramı buluyor.